В АО «НК «ҚазАвтоЖол» назначен новый руководитель аппарата

Приказом Председателя Правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» от 12 февраля 2018 года новым руководителем аппарата назначен Айкенов Марат Оршанович.

Ранее занимавший эту должность Архат Сыдыков освобожден от нее в связи с переводом на другую работу.

Айкенов М.О. родился в 1966 году в городе Караганда. Окончил горный факультет Карагандинского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института по специальности «Строительство подземных сооружений», Карагандинскую высшую школу ГСК РК по специальности «Юриспруденция», Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по курсу «Управление человеческими ресурсами: от стратегии к тактике». В 2006 году успешно окончил Всемирную Академию Всемирной Организации интеллектуальной собственности (Женева, Швейцария), в 2007 году - Мировую академию интеллектуальной собственности (г. Александрия, штат Вирджиния, США.

Свою трудовую деятельность начал в 1988 году подземным горнорабочим 4-го разряда.

С 1992 по 2001 год непрерывно служил в органах внутренних дел.

В период с 2001 по 2004 гг. - заместитель начальника управления юстиции, начальник Департамента юстиции Карагандинской области.

В 2005 г. - начальник Департамента юстиции города Астаны.

В 2006 г. назначен председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2009 г. - начальник Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции РК.

С 2009 -2015 г.- директор Юридического департамента АО «НАК «Казатомпром-Демеу».

В 2015 г. - заместитель Генерального директора-руководитель аппарата ТОО «Казатомпром-Демеу».

Награжден медалью «10-лет Конституции РК», знаком «15 лет АО «НАК «Казатомпром».