Новые назначения в акимате Мангистауской области

На аппаратном заседании аким Ералы Тугжанов сообщил о последних кадровых изменениях.

Сулеев Самат Мирович назначен руководителем пресс-службы акима Мангистауской области.

Самат Мирович родился в Кызылординской области. Образование высшее по специальности «Журналистика», также получил степень магистра в Стамбульском университете в Турции. Свою трудовую карьеру начал в 2008 году в качестве корреспондента АО «Агентство Хабар».

С 2011 по 2013 гг. работал редактором производственного отдела канала «Хабар», затем продюсером программного отдела.

С 2013 по 2016 год работал специальным корреспондентом телеканалов «Хабар», «Астана» и «Казахского радио» в Турции (Стамбул).

С 2017 до последнего назначения работал заместитель директора КГУ «Региональная служба коммуникаций» при УВП Мангистауской области.

Дуйсен Темирович Кусбеков назначен руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Дуйсен Темирович родился в 1962 году в Карагандинской области. Образование высшее по специальности «Юрист». Трудовой путь начал в 1992 году в должности старшего помощника, заместителя прокурора в городе Шахтинск, Карагандинской области. С 1999 по 2015 год работал в прокуратуре Карагандинской области в качестве начальника отдела, старшего прокурора, заведующий канцелярией областного суда, судья Казыбекского районного суда, Руководитель «Администратор судов по Карагандинской области». С сентября 2017 года - заместитель начальника КГУ «Управление делами» акимата Мангистауской области.