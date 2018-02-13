Представлен новый руководитель управления госзакупок ЗКО

Сегодня, 12 февраля, аким области Алтай Кульгинов представил нового руководителя управления госзакупок, сообщает пресс-служба акима ЗКО.

В соответствии с принципам меритократии, указанных в «Плане Нации - 100 конкретных шагов», по решению конкурсной комиссии, на должность руководителя управления государственных закупок Западно-Казахстанской области назначена Ниеткалиева Бибигуль Абдигалиевна.

Ниеткалиева Бибигуль Абдигалиевна 1973 года рождения. Образование - высшее. В 1994 году окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «бухгалтер-экономист».

В разные годы работала главным специалистом, руководителем сектора, заместителем руководителя отдела финансов г.Уральска, руководителем отдела экономики и бюджетного планирования г.Уральска.

Последняя должность - заместитель руководителя управления государственных закупок Западно-Казахстанской области.