Air Astana прокомментировала сообщение о дефектах в самолетах Airbus

Ранее концерн Airbus уведомил Европейское агентство по безопасности полетов о дефектах двигателей P&W, установленных на находящихся в эксплуатации A320neo.

В казахстанской авиакомпании Air Astana отреагировали на сообщения о проблемах с двигателями американской Pratt & Whitney, которыми укомплектована часть эксплуатирующихся в мире самолетов Airbus A320neo, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Airbus и Pratt & Whitney изучают ситуацию, выявленную на ограниченном количестве недавно поставленных двигателей Pratt & Whitney GTF, связанную с задней опорой компрессора высокого давления. Air Astana тесно взаимодействует с Airbus и Pratt & Whitney по сложившейся ситуации, чтобы минимизировать какое-либо влияние на операционную деятельность. Airbus и Pratt & Whitney оказывают полную поддержку компании», - говорится в сообщении пресс-службы отечественной авиакомпании.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что концерн Airbus уведомил Европейское агентство по безопасности полетов о дефектах в 30% из 113 двигателей P&W, установленных на находящихся в эксплуатации A320neo.

Из-за этого производитель был вынужден частично приостановить поставки новых машин клиентам.

По данным Airbus, лайнеры семейства в настоящее время используют 18 авиакомпаний по всему миру. На этой неделе Airbus должна была обнародовать новые планы производства этого типа на 2018 год. В прошлом году объемы выпуска A320neo оказались меньше ориентира из-за перебоев с поставками двигателей.

Парк компании Air Astana пополнился первым авиалайнером Airbus А320neo в ноябре 2016 года. В 2015 году Air Astana подписала контракты на приобретение в лизинг 11 воздушных судов семейства Airbus А320neo, поставка которых была запланирована с 2016 по 2019 годы. Еще два лайнера планировалось привезти в Казахстан в начале 2017 года.

Анеля Касымова

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