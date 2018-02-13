В управлении финансов ЗКО - новый руководитель

Сегодня, 12 февраля, аким области Алтай Кульгинов представил нового руководителя управления финансов, сообщает пресс-служба акима ЗКО.

В связи с выходом на пенсию Салахатдиновой Айгуль Бахытжановны, в соответствии с принципами меритократии, указанных в «Плане Нации - 100 конкретных шагов», по решению конкурсной комиссии, на должность руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области назначен Имашев Дулат Бауыржанович.

Имашев Дулат Бауыржанович 1978 года рождения. Образование - высшее. В 1999 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-менеджер».

В разные годы работал ведущим, главным специалистом управления финансов ЗКО, главным специалистом управления Комитета контроля за качеством медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по ЗКО, руководителем отдела, заместителем руководителя управления сельского хозяйства ЗКО, заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО.

Последняя должность - заместитель руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области.