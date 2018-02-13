В РК проведен анализ эффективности деятельности СЭЗ

Сейчас мы проводим заслушивание всех руководителей действующих СЭЗов для вынесения конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию их работы, - Ж. Касымбек.

На заседании правительства РК рассмотрен вопрос исполнения поручений Президента РК по дальнейшему совершенствованию работы специальных эконмических зон (СЭЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

«В прошлом году мы провели системный анализ эффективности деятельности СЭЗ. Законодательные пробелы сегодня мы стараемся исключить. Проект закона «О СЭЗ» сейчас находится в мажилисе. Вчера данный вопрос в мажилисе мы также рассматривали», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, данный документ планируется в первом полугодии 2018 года вынести на подписание Главе государства.

«Согласно поручению Главы государства сейчас мы проводим заслушивание всех руководителей действующих СЭЗов для вынесения конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию их работы», - пояснил он.

В свою очередь глава ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов уточнил, что у фонда имеются два проекта по СЭЗ, по которым предложения будут внесены в скором времени. Также он прокомментировал исполнения поставленных Главой государств задач.

«Президентом были даны следующие поручения. Первое, внести на рассмотрение совета по управлению фондом скорректированную стратегию развития и программу трансформации. Стратегия будет готова в марте, по трансформации - в конце февраля. По СЭЗам. У нас 2 проекта в Таразе и Атырау. Оба проекта согласно поручению изучаются и по итогам внесем предложения. По оптимизации и выводу непрофильных активов. Прежде всего, будем сокращать уровень управления», - отметил он.

«Часть активов будет реализована через программу приватизации. В этом году планируется 61 актив: один реализован, 16 находятся на стадии завершения и по 44-м составлена подробная Дорожная карта со сроками реализации в этом году. По выходу в IPO - 3 компании. Имеются вопросы, но работы ведутся согласно утвержденному графику», - заключил А. Есимов.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта n-auditor.com.ua