Супруги из ЮКО уверяют, что до могилы Чингисхана осталось копать полметра

Семейная пара из Южно-Казахстанской области, более года назад объявившая о сенсационной находке могилы Чингисхана, вновь напомнила о себе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Tvk.

Называющая себя ясновидящей — Гульжанар Алтынбекова утверждает, что знает, где похоронен великий монгольский завоеватель. Она не стала ждать ученых и вместе с супругом приступила к самостоятельным раскопкам. Женщина уверяет, что сейчас от захоронения ее отделяют всего 30 сантиметров.

В народе Гульжанар Алтынбекову прозвали оракулом. И все потому, что в 2014 году во сне к ней явился предок Манас и указал на небольшой участок степи в районе села Лесхоз в Арысском районе, где якобы на 15- метровой глубине покоится сотрясатель вселенной. Так женщина поняла, что должна обнаружить могилу.

В поисках захоронения пришлось прорыть целый тоннель на 13-метровой глубине. В ходе раскопок супружеская пара наткнулась на грунтовую воду, которая, по их мнению, обладает целебными свойствами. И попробовавший ее избавляется от любого недуга. Впрочем искателей легендарной гробницы священные источники мало интересуют, их главная цель могила великого полководца, до которой, как они считают, осталось копать всего полметра.

«Сейчас предок лежит на плоском мраморном камне. Рядом находятся две световые лампы, которые горят, оберегающая его покой змея, а так же личные кнут и четки»,- уверяет Гульжанар Алтынбекова.

Раскопками супруги занимаются более двух лет. За это время они, по их заверениям, сталкивались с различными необъяснимыми фактами.

«На этом участке, мы обнаружили надписи на глине. Одна имела горизонтальный вид, другая вертикальный, но обе гласили: «Предок Чингисхан»,- говорит Сман Отеген.

К слову, семейная пара идет к цели не вслепую. На руках у них некое подобие карты — это камень, дающий определенное направление раскопкам.

«Этим ведением Чингисхан как бы говорит, что он не монгол, а казах. В доказательство этого на пороге могилы имя «Чингисхан» было написано на казахском языке буквами кириллицы»,- рассказывает местный житель Махметкарим Шанасов.

Ученые к этой истории относятся скептически. Согласно официальному заключению института археологии Казахстана, раскопки проводятся в совершенно нетронутой человеком степи и могут привести лишь к несчастному случаю, если в тоннеле кого-то завалит.

«Любые заявления о том, что он похоронен в ЮКО априори нелепы и абсурдны. Его ничто с этой землей ни каким боком не связывало. Мы знаем, в каком году он умер и то, что похоронен он у себя на родине. Географически это сейчас государство Монголия», - утверждает историк-краевед Алексей Гончаров.

Очередная псевдо-сенсация от южан уже даже не удивляет. Лет 15 назад один из Шымкентских писателей так же уверял публику, что нашел могилу Чингисхана, но на 200 км южнее в Чардаринском районе. Можно только гадать над мотивами поведения таких людей, либо это хитрый пиар-ход, либо просто фанатичная вера в сны. А может быть и то и другое.

Фото: 24СМИ