Известна дата премьеры внедорожника BMW X7

Мировая премьера серийного флагманского внедорожника BMW X7 состоится в ноябре, в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе-2018.

Как неоднократно сообщалось ранее, главными рынками сбыта нового полноразмерного внедорожника BMW X7 станут такие страны, как США, Китай и Россия. Серийным выпуском модели займётся американский завод марки в Спартанбурге.

Новый флагманский внедорожник BMW X7 будет построен по мотивам концепта BMW Concept X7 iPerformance, мировой дебют которого состоялся осенью на автосалоне во Франкфурте-2017. Таким образом, габаритная длина машины перевалит за пять метров, ширина – свыше двух метров. Колёсная база – свыше трёх метров.

В основе нового флагмана BMW X7 будет лежать модульная платформа CLAR. Это позволит значительно снизить массу автомобиля, а также улучшить жёсткость кузова. В салоне внедорожника будет установлена три ряда кресел.

Ожидается, что в гамме силовых агрегатов нового внедорожника BMW X7 будут значиться 6- и 8-цилиндровые моторы. Помимо этого, ожидается появление гибридной модификации. Основными конкурентами кроссовера станут Mercedes-Benz GLS, Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

Via livecars