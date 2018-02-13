По строительству 4-го НПЗ создана рабочая группа

На заседании правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о работе по подготовке к строительству 4-го нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент Zakon.kz.

«С учетом поручения главы государства по итогам расширенного заседания правительства Минэнерго проработаны следующие вопросы. Первое, по строительству четвертого НПЗ. Ранее созданная группа с участием международных экспертов и представителей госорганов провела детальный анализ прогнозного баланса производства и потребления автобензина, дизтоплива и авиакеросина после завершения модернизации НПЗ», - сказал он.

По его словам, рабочая группа пришла к заключению что увеличение производства ГСМ после модернизации НПЗ покроет внутренний рынок лишь в среднесрочном периоде.

«С учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензина между 2021 и 2023 годами, дизтоплива между 2018 -2023 годами и авиакеросина после 2026 года», - пояснил К. Бозумбаев.

«Теперь для следующего этапа по проработке вариантов строительства нового НПЗ и финансирования сроков переговоров с потенциальными инвесторами создана новая рабочая группа. Рабгруппой будет выработана соответствующая Дорожная карта, которую мы планируем представить на утверждение межведомственной комиссией в четверг», - заключил глава ведомства.

Ксения Давыдова