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Источник маслянистых пятен на реке Иртыш не найден

13 февраля 2018, 12:11

Дело будет закрыто.

В начале февраля в Усть-Каменогорске горожане обнаружили плывущие по реке Иртыш масленые пятна в районе аллеи влюбленных. В связи с отсутствием лиц виновных в утечке нефтепродуктов в реке Иртыш дело будет закрыто, сообщает Zakon.kz.

"По данному факту Усть-Каменогорским УВД были приняты срочные меры. Взяты объяснительные сотрудников учреждений расположенных вблизи источника. Все материалы направлены в Департамент экологии ВКО, так как нет ущерба окружающей среде и невозможно выявление лиц, имеющих отношение к маслянистым пятнам, дело будет закрыто", - говорит заместитель начальника отдела внутренних дел г. Усть-Каменогорска, майор полиции Ж. Ахметжанов.

Напомним, что в начале февраля горожане обнаружили плывущие по реке Иртыш масленые пятна в районе аллеи влюбленных. Специалистами Департамента экологии ВКО были отобраны пробы этого вещества и обнаружено превышение по нефтепродуктам в 60 раз. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий было направлено письмо на имя начальника УВД г. Усть-Каменогорска, но полицейским не удалось обнаружить источник пятен, которые так напугали устькаменогорцев.

Фото: соцсети


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