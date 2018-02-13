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Внесены изменения в Правила ведения государственного кадастра техногенных минеральных образований
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 811 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 246 «Об утверждении Правил ведения государственного кадастра техногенных минеральных образований» (не введен в действие)
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
Часть первая пункта 4 изложена в следующей редакции:
«4. Государственный кадастр представляет собой систематизированный, периодически пополняемый и уточняемый свод кратких унифицированных сведений, оформляемых в виде паспортов учета государственным кадастром техногенных минеральных образований Республики Казахстан (далее - Паспорт) по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.»;
Правила дополнены пунктом 8 следующего содержания:
«8. Если на объекте складирования (хранения) техногенных минеральных образований, принадлежащих организации (недропользователю) на праве собственности, расположены техногенные минеральные образования, принадлежащие на праве собственности государству, организация (недропользователь) прилагает к Паспорту разделительный баланс по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.»;
Правый верхний угол приложения к указанным Правилам изложен в следующей редакции:
«приложение 1 к Правилам по ведению государственного кадастра техногенных минеральных образований»;
Также Правила дополнены приложением 2 согласно приложению к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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