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Внесены изменения в Правила ведения государственного кадастра техногенных минеральных образований

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 811 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 246 «Об утверждении Правил ведения государственного кадастра техногенных минеральных образований» (не введен в действие)

В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Часть первая пункта 4 изложена в следующей редакции:

«4. Государственный кадастр представляет собой систематизированный, периодически пополняемый и уточняемый свод кратких унифицированных сведений, оформляемых в виде паспортов учета государственным кадастром техногенных минеральных образований Республики Казахстан (далее - Паспорт) по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.»;

Правила дополнены пунктом 8 следующего содержания:

«8. Если на объекте складирования (хранения) техногенных минеральных образований, принадлежащих организации (недропользователю) на праве собственности, расположены техногенные минеральные образования, принадлежащие на праве собственности государству, организация (недропользователь) прилагает к Паспорту разделительный баланс по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.»;

Правый верхний угол приложения к указанным Правилам изложен в следующей редакции:

«приложение 1 к Правилам по ведению государственного кадастра техногенных минеральных образований»;

Также Правила дополнены приложением 2 согласно приложению к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

13 февраля 2018, 12:09
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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