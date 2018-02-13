В частности, в Правила внесены следующие изменения: Часть первая пункта 4 изложена в следующей редакции: «4. Государственный кадастр представляет собой систематизированный, периодически пополняемый и уточняемый свод кратких унифицированных сведений, оформляемых в виде паспортов учета государственным кадастром техногенных минеральных образований Республики Казахстан (далее - Паспорт) по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.»; Правила дополнены пунктом 8 следующего содержания: «8. Если на объекте складирования (хранения) техногенных минеральных образований, принадлежащих организации (недропользователю) на праве собственности, расположены техногенные минеральные образования, принадлежащие на праве собственности государству, организация (недропользователь) прилагает к Паспорту разделительный баланс по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.»; Правый верхний угол приложения к указанным Правилам изложен в следующей редакции: «приложение 1 к Правилам по ведению государственного кадастра техногенных минеральных образований»; Также Правила дополнены приложением 2 согласно приложению к приказу. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.