Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan» усиливает поддержку банка

Единственный акционер АО «Capital Bank Kazakhstan» Орифджан Шодиев (входящий в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана, согласно последней версии Forbes) готов и далее оказывать всю необходимую поддержку банку.

В 2017 году в банковском секторе РК сложилась непростая ситуация. Ухудшение финансового состояния отдельных банков привело к пессимистическому настрою среди вкладчиков, в результате чего произошел отток депозитов государственного и частного секторов из небольших по размеру банков. АО «Capital Bank Kazakhstan» не стал исключением из этого процесса.

Однако, благодаря активным мерам, принятым Акционером и руководством банка в тот период, банку удалось обеспечить необходимый уровень ликвидности, своевременно и в полном объеме отвечать требованиям клиентов и партнеров, и соответствовать требованиям регулятора.

Единственный акционер АО «Capital Bank Kazakhstan» Орифджан Шодиев (входящий в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана, согласно последней версии Forbes) готов и далее оказывать всю необходимую поддержку банку.

Так, в ответ на действие рейтингового агентства S&P в отношении рейтинга банка, Акционер и руководство банка 09.02.18 г. приняли следующие решения в целях усиления ситуации и поддержки банка:

 Акционер банка вложит в банк дополнительные средства в виде долгосрочного депозита в количестве, достаточном для обеспечения полных и своевременных выплат перед клиентами и партнерами, при полном соответствии требованиям регулятора и предпримет все необходимые заключительные меры по обеспечению ликвидности.

 Руководство банка усилит работу с заемщиками для обеспечения своевременного погашения задолженности согласно графиков погашений и недопущения ухудшения качества активов.

 Руководство банка проведет встречи с крупными вкладчиками корпоративного блока для обеспечения стабильной и диверсифицированной базы фондирования.

 Банк усилит команду менеджмента экспертами с большим опытом на местном и международном рынках. До конца марта менеджмент разработает новую стратегию самостоятельного устойчивого развития, неотъемлемой частью которой будут диверсификация бизнеса посредством привлечения новых клиентов с рынка и развития розничного бизнеса на базе цифрового банкинга, совершенствование работы Collection, оптимизации расходов, улучшение качества сервиса, развитие каналов продаж и многое другое.

Вкупе эти и другие меры позволят банку стабилизировать и улучшить ключевые показатели деятельности, влияющие на рейтинги банка. Все отделения и каналы банка работают в обычном режиме, банковское обслуживание предоставляется в полном объеме.

“Банк был и остается важным активом для меня, как Акционера, и я готов оказывать всю необходимую поддержку банку в любое время. Я хочу поблагодарить наших клиентов и партнеров за оказанное доверие! Я и руководство банка продолжим прикладывать максимальные усилия для улучшения ситуации с рейтингами, оказания лучшего сервиса и взаимовыгодного сотрудничества!» - отметил Орифджан Шодиев.