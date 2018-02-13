Hyundai запускает продажи нового Veloster

Напомним, мировой дебют модели Hyundai Veloster нового поколения состоялся в рамках автосалона в Детройте-2018. Дизайн экстерьера машины выполнен в фирменном стиле корейского бренда. Однако при смене поколений модель не лишилась своей «изюминки» – у неё по-прежнему одна дверь со стороны водителя и две – с пассажирской стороны.

Салон нового Hyundai Veloster 2019 модельного года переработан полностью. В оформление интерьера можно обнаружить иную переднюю панель, новые центральную консоль и рулевое колесо, новую мультимедиа-система с «парящим» сенсорным дисплеем и функцией голосового управления.

В Южной Корее новый Hyundai Veloster доступен в двумя моторами. Это: бензиновые турбодвигатели 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI мощностью 140 и 204 л.с. соответственно. Трансмиссия – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением 6-ступенчатая «механика».

Отметим, что для «домашнего» рынка компания пока не предлагает «заряженный» Hyundai Veloster N с мотором 2.0 T-GDI мощностью 275 л.с. и трансмиссией 6МКП.

Via livecars