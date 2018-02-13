Уплата земельного налога по декларации за 2017 год производится на КБК 104309

на КБК 104309

КГД Министерства финансов РК сообщает, что в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 августа 2017 года № 514 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан» с 1 января 2018 года изменена классификация поступлений бюджета по кодам бюджетной классификации (далее - КБК) 104302 и 104309:

КБК 104302 - земельный налог на земли населенных пунктов;

КБК 104309 - земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов.

Таким образом, с 1 января 2018 года платежи по категории «земли населенных пунктов» от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны поступать на КБК 104302.

На КБК 104309 должны поступать платежи по земельному налогу, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов (входят категории земель - сельскохозяйственного назначения, промышленности, особо охраняемых природных территорий, лесного и водного фонда).

Вместе с тем, учитывая, что в 2017 году начисления и уплата налогоплательщиками произведены на КБК 104309, при этом срок окончательного расчета с бюджетом установлен не позднее 10 апреля 2018 года, а также во избежание образования неправомерной недоимки по лицевому счету, которая, в свою очередь, повлечет к административным мерам взыскания, начисление и уплату по Декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество за 2017 год необходимо производить на КБК 104309, за исключением налогоплательщиков с объектами, по которым платежи должны поступать в бюджет местных самоуправлений (4 - й уровень бюджета).

Относительно уплаты налогоплательщиками с объектами, по которым платежи должны поступать в бюджет местных самоуправлений (4 - й уровень бюджета), уплата земельного налога на земли населенных пунктов, независимо от наличия земель, находящихся на территории других населенных пунктов, не относящихся к землям местного самоуправления с самостоятельным бюджетом 4-го уровня, необходимо производить на КБК 104302.

За 2018 год уплату земельного налога необходимо производить согласно утвержденной бюджетной классификации:

КБК 104302 - земельный налог на земли населенных пунктов;

КБК 104309 - земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов.