ООН призвала Испанию запретить детям посещать корриды и участвовать в них

Комитет по правам ребенка ООН рекомендовал Испании запретить участие несовершеннолетних в корридах в качестве тореадоров и даже зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

По ее информации, соответствующий призыв содержится в докладе данного органа, который посвящен положению детей в пиренейском королевстве. В настоящий момент минимальный возраст в Испании для посещения школ по искусству боя быков составляет 14 лет. При этом не существует общепринятого запрета для несовершеннолетних по посещению коррид, и каждая автономная область вправе самостоятельно регулировать ситуацию по этому вопросу.

"Для предотвращения пагубных последствий тавромахии у детей Комитет рекомендует государству запретить участие детей в возрасте до 18 лет в качестве тореадоров и зрителей в боях быков", - говорится в докладе. При этом в ООН отметили, что "не против корриды в целом", поскольку в Испании она представляет собой "историческое и культурное явление". "Но использование детей в качестве тореадоров - это жестокая практика", - считают составители доклада.

Пиренейское королевство известно различными шоу и праздниками с участием быков, и интерес к ним продолжает расти. Коррида является традиционным испанским зрелищем и представляет собой бой тореадора с быком, по завершении которого животное, как правило, убивают. Помимо корриды, в Испании регулярно устраивают забеги с быками. Во время летних каникул, чаще всего в августе, во многих деревнях и небольших городках проходят традиционные гулянья, во время которых быков выпускают на улицы, а люди пытаются не разозлить животных.

В 2013 году Сенат Испании утвердил голосами представителей Народной партии закон, который признает корриду культурным достоянием страны. Данное решение было направлено на защиту этого вида представлений от попыток некоторых политических сил и части общественности добиться запрета боя с быками как зрелища, несовместимого с этикой и моралью.

Основанием для рассмотрения закона стали собранные сторонниками корриды 580 тыс. подписей в поддержку этого "народного праздника", ставшего одной из визитных карточек королевства. В соответствии с законом, искусство боя объявляется "неоспоримым нематериальным культурным наследием Испании", что обязывает власти защищать и поддерживать его.

Екатерина Воробьева

Фото: ILoveValencia.Ru