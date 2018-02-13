Сагинтаев поручил актуализировать проект Плана работы Правительства на 2018 год
Премьер-министр отметил, что вопросы находятся на особом контроле Президента РК.
Сегодня на заседании Правительства РК по итогам рассмотрения планов министерств по исполнению поручений главы государства, данных на расширенном заседании Правительства от 09.02.2018, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил внести в Правительство проект актуализированного Плана работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе заседания заслушаны доклады министров национальной экономики Т. Сулейменова, финансов Б. Султанова, по инвестициям и развитию Ж. Касымбека, энергетики К. Бозумбаева, труда и социальной защиты населения М. Абылкасымовой, информации и коммуникаций Д. Абаева, вице-министров здравоохранения А. Цой и культуры и спорта — Е. Кожагапанова.
Заместитель Премьер-Министра, министр сельского хозяйства У. Шукеев, председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» А. Есимов, руководители национальных компаний по своим направлениям также доложились о планах по реализации поручений главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства.
По итогам рассмотрения вопроса, Бакытжан Сагинтаев отметил, что вопросы находятся на особом контроле Президента РК.
«Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в срок до пятницы необходимо внести в Правительство с учетом сегодняшнего обсуждения проект актуализированного Плана работы Правительства на 2018 год», — поручил Бакытжан Сагинтаев.
Фото: primeminister.kz
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