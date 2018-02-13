В Казахстане продолжается модернизация пенсионной системы

С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от трудового стажа и стажа участия в пенсионной системе.

Вопрос выхода на пенсию волнует многих людей, которые задумываются о своем будущем. Это относится как к людям, чей возраст приближается к пенсионному, так и к тем, кто только начинает карьеру. Заблаговременное планирование и лучшее понимание возможностей государственной пенсионной системы во многом помогут обеспечить достойное существование после выхода на заслуженный отдых.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы рассказал руководитель Департамента труда, социальной защиты и миграции населения города Айдынжан Нарматов, передает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время в Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система, состоящая из базового, обязательного и добровольного уровней.

Первый уровень (базовый) – государственная базовая пенсионная выплата, которая назначается всем гражданам, выходящим на пенсию независимо от наличия трудового стажа и дохода.

Государственная базовая пенсионная выплата введена с 2005 года. Она стала основным инструментом в предупреждении бедности и позволила увеличить доходы пожилых людей.

Второй уровень (обязательный) – солидарные пенсии, выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета в зависимости от трудового стажа, выработанного на 1 января 1998 года и предпенсионного дохода - выплат из единого накопительного пенсионного фонда за счёт пенсионных накоплений, сформированных из 10% обязательных пенсионных взносов. Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года предусмотрено, что для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на 2%.

Третий уровень (добровольный) – выплаты за счёт добровольных пенсионных взносов.

В соответствии с действующим пенсионным законодательством Казахстана, гражданам предоставлена дополнительная возможность увеличить свои накопления за счет добровольных пенсионных взносов, которые в будущем станут дополнительным источником дохода пенсионеров.

Таким образом, действующая модель пенсионного обеспечения ориентирована на персональную ответственность каждого гражданина за свое будущее пенсионное обеспечение. Модернизация пенсионной системы осуществляется при сохранении многоуровневой системы пенсионного обеспечения. Преобразования осуществляются в интересах каждого казахстанца, предполагая разделения ответственности за надлежащее обеспечение при наступлении старости между государством, работодателями и работниками.

Модернизация пенсионной системы связана, с одной стороны, с изменением макроэкономических условий за время её существования; с другой стороны - предстоящими изменениями в системе пенсионного обеспечения, связанными со сворачиванием солидарной компоненты.

"В связи с убыванием трудового стажа, накопленного на 1 января 1998 года, постепенно будут снижаться размеры солидарных пенсионных выплат. Это приведет к тому, что к 2030 году размер солидарных пенсий для вновь входящих в систему пенсионеров значительно снизится. Для того чтобы не допустить понижения коэффициента замещения по системе, связанного со снижением удельного веса солидарного компонента в совокупной пенсии, проведение модернизации пенсионной системы стало необходимостью", - отметил А. Нарматов.

Модернизация состоит из двух этапов. Первый этап модернизации - это создание Единого накопительного пенсионного фонда. На сегодняшний день завершена работа по консолидации в нем пенсионных активов. При этом сохраняются обязательства государства по гарантии сохранности пенсионных накоплений.

В целях обеспечения увеличения пенсионных накоплений с 1 января 2014 года введены:

- субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им одного года;

- 5% обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет средств работодателей в пользу работников, занятых во вредных условиях труда;

- поэтапное повышение пенсионного возраста женщин.

Повышение пенсионного возраста связано с:

- постепенным уменьшением трудового стажа работы женщин по состоянию на 1 января 1998 года, необходимый для назначения солидарной пенсии;

- увеличением стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Повышение пенсионного возраста женщин будет осуществляться в период с 2018 по 2027 годы, в течение 10 лет по 6 месяцев ежегодно. К примеру, женщина, родившаяся 1 января 1960 года, сможет выйти на пенсию 1 июля 2018 года, то есть по достижении 58,5 лет. Если женщина родилась 1 июля 1960 года, ее пенсионный возраст составит уже 59 лет, так как на дату достижения ею возраста 58,5 лет (на 1 января 2019 года) законодательством общеустановленный пенсионный возраст предусмотрен уже 59 лет.

Сохранение возможности раннего выхода на пенсию для женщин:

1) в 45 лет - женщинам, проживавшим в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года, не менее 5 лет.

2) в 53 года женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста;

3) в 50 лет, при достаточности пенсионных накоплений при условии приобретения пенсионного аннуитета.

Второй этап модернизации. В 2014 году утверждена «Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года», направленная на обеспечение адекватности пенсионных выплат. 2 августа 2015 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам пенсионного обеспечения», предусматривающий усиление финансовой устойчивости пенсионной системы и допустимый в рамках финансово-экономических возможностей страны рост пенсионных выплат за счет нескольких преобразований.

Одним из концептуальных введений является изменение порядка назначения базовой пенсии в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, исключительно при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста. Сегодня все пенсионеры, независимо от их трудового стажа, получают одинаковую базовую пенсию –15 274 тенге.

С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от трудового стажа и стажа участия в пенсионной системе. То есть, чем дольше человек работает – тем больше у него пенсия, как накопительная, так и базовая, выплачиваемая за счет бюджетных средств.

"При этом в стаж будет включаться стаж, выработанный в солидарной системе, а также периоды, за которые уплачивались пенсионные взносы. Кроме того, в целях стимулирования материнства и социальной поддержки отдельных категорий граждан в стаже участия также учитывается: время ухода неработающей матери за малолетними детьми (но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности), время ухода за ребенком - инвалидом до 16 лет, периоды службы сотрудников силовых структур, проживания супругов сотрудников силовых структур в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства и периоды проживания за границей супругов дипломатических служб РК, международных организаций", - рассказал он.

В случае, если у гражданина трудовой стаж составляет 10 лет и менее или стаж вовсе отсутствует, то размер базовой пенсии будет равен 54% от величины прожиточного минимума (ПМ) или 15 274 тенге. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2% и при 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ (при стаже 20 лет размер базовой пенсии будет составлять 74% ПМ или 20930 теге, 33 и более лет – 100% ПМ то есть 28 284 тенге).

Для реализации данной нормы, состоявшимся пенсионерам произведен перерасчет базовой пенсии на основании сведений, имеющихся в пенсионном деле.

По данным А. Нарматова, всего по городу Алматы получателей базовой пенсий 222 163 человек, из них порядка 65% пенсионеров имеют стаж более 33 лет и около 35% имеют стаж менее 33 лет.

Указанная мера позволит:

- решить проблемы пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но получающих низкие (или минимальный) размер пенсии;

- установить единый подход к определению ее размеров;

- стимулировать участие в пенсионной системе и формализацию трудовых отношений.



По его словам, главным концептуальным изменением второго этапа модернизации пенсионной системы Казахстана является дополнение действующей накопительной системы новой условно-накопительной компонентой, формируемой за счет взносов работодателей в размере 5% от доходов работников.

Одной из основных причин модернизации является «сворачивание» солидарной пенсионной системы и соответственно уменьшением размеров солидарных пенсий, в связи с уменьшением трудового стажа, накопленного до 1 января 1998 года, а также необходимостью дальнейшей диверсификации источников пенсионных выплат.

"Так, начиная с текущего года на пенсию будут выходить лица, не имеющие достаточного стажа для назначения солидарной пенсии в полном объеме, что приведет к резкому сокращению получаемых пенсий для вновь выходящих на пенсию. В связи с чем, вводится новая условно-накопительная компонента.

Участниками условно-накопительной компоненты будут являться работники, в пользу которых работодатель за счет собственных средств будет перечислять 5%-ные обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) от размера дохода работника, принятого для исчисления ОПВР", - пояснил он.

Взносы работодателей будут поступать в ЕНПФ, который будет вести учет и администрирование обязательных пенсионных взносов работодателя. Управление пенсионными активами, сформированными за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, будет осуществлять Национальный Банк РК.

Для каждого участника системы в ЕНПФ будет открыт условный пенсионный счет, на котором формируются условные пенсионные обязательства. Право на пенсионные выплаты за счет ОПВР будут иметь лица, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды I и II групп (инвалидность которых установлена бессрочно), при обязательной уплате ОПВР не менее 5 лет.

Так, минимальный стаж участия составляет 5 лет, при котором наступает право на пенсионные выплаты. В странах, применяющих условно-накопительные системы, в целях обеспечения сбалансированности системы обязательно используются ограничения минимального стажа участия: в Италии – 20 лет, в Латвии – 10 лет. Размер пенсии из условно-накопительной компоненты будет определяться исходя из пенсионных обязательств, сформированных на условном пенсионном счету. Максимальный размер пенсионных выплат устанавливается в размере 2-х кратной величины от ПМ.

Пенсии из условно-накопительной компоненты будут ежегодно индексироваться в зависимости от финансовых показателей системы и результатов инвестиционной деятельности ЕНПФ. Важно отметить, что эти выплаты будут осуществляться пожизненно, вне зависимости от того, сколько лет человек после выхода на пенсию проживет.

В отличие от накопительной пенсионной системы, при которой на индивидуальных пенсионных счетах накапливаются фактические деньги, в условно-накопительной компоненте на условных счетах фиксируются – условные пенсионные обязательства. Учитывая, что взносы осуществляются за счет средств работодателя, на них не будет распространено право собственности работников и их наследование.

Кроме того, для поддержания института материнства и детства на обязательном уровне пенсионной системы наряду с субсидированием 10% обязательных пенсионных взносов, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года, будут субсидироваться 5% обязательные пенсионные взносы работодателя в период ухода за детьми до года, что позволит увеличить пенсии из условно-накопительного компонента.

Введение 5%-ых взносов работодателей обеспечит повышение социальной защиты для участников с низким уровнем доходов, усилит личную мотивацию к легализации доходов, создаст стимул для участия населения в пенсионной системе.

В результате преобразований пенсионное обеспечение граждан будет состоять из следующих частей:

1) выплаты за счет государственного бюджета:

- базовой пенсионной выплаты;

- солидарной пенсии;

2) пенсионных выплат из ЕНПФ за счет:

- индивидуальных 10% пенсионных взносов работника;

- дополнительных 5% пенсионных взносов работодателя;

3) добровольных пенсионных накоплений.

Он также напомнил, что с 1 января текущего года была на 8% увеличена солидарная пенсия и до 6% увеличены базовая пенсия и другие виды социальных пособии. Минимальная пенсия на сегодняшний с учетом базовой составляет 49019 тенге.

"С 1 июля 2018 года глава государства дал поручение ввести дополнительное госпособие для лиц осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами 1 группы с детства в размере не менее 1 ПМ в месяц. Положение и порядок назначения данного пособия Министерством труда и социальной защиты населения РК будет разработан в кратчайшие сроки и информация будет доведена до сведения населения", - подытожил А. Нарматов.

Фото: alau.kz