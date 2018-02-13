Lexus «обновил» спортивное купе RC и RC F

В обновлённой линейке купе Lexus RC Coupe 2018 модельного года появилась новая версия, которая располагается между F Sport и Premier. Помимо этого, все доступные вариации спортивного купе получили стандартный набор систем безопасности Lexus Safety System+.

Комплекс Lexus Safety System+ включает в себя систему предупреждения о столкновениях, адаптивный круиз-контроль, автоматические фары дальнего света и систему предупреждения о выезде из полосы движения.

Кроме этого, премиальная марка оснастила купе Lexus RC Coupe 2018 модельного года информационно-развлекательной системой с 10,3-дюймовым монитором, которая оснащена системой управления Remote Touch и функцией Lexus Premium Navigation.

Кроме этого, как отмечают наши британские коллеги, в арсенале купе значится система Auto Away, которая отодвигает водительское кресло и рулевое колесо для облегчения посадки/высадки. Также был модернизирован климат-контроль.

Упомянутая ранее новая вариация называется Lexus RC F Sport Premier Pack. Эта модель располагается между версиями RC F Sport и RC Premier, и доступна по минимальной цене от £43 540. В оснащение такого автомобиля входит акустика Mark Levinson, цифровое радио DAB, люк в крыше, система контроля «мёртвых» зон и система предупреждения о трафике сзади.

Помимо всего прочего, для «заряженного» купе Lexus RC F 2018 модельного года теперь доступен опциональный пакет Plus Pack. Ранее такая машина была доступна в версиях RC F и RC F Carbon Edition. В состав пакета Plus Pack входит эксклюзивная кожаная обивка интерьера, вентилируемые передние кресла, акустическая система Mark Levinson и ряд дополнительных систем безопасности. Цена – от £62 620.

Via livecars