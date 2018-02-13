Что изменится в налоговом администрировании в предстоящих периодах

В рамках семинара, проведенного Департаментом государственных доходов по городу Астана 9 февраля 2018 года, освещены основные изменения в новом Налоговом кодексе, касающиеся налогового администрирования:

1. Введен новый принцип - принцип добросовестности налогоплательщика. В целях защиты интересов добросовестного налогоплательщика вводятся нормы, касающиеся толкования в пользу налогоплательщика спорных вопросов: в ходе налоговых проверок обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, свидетельствующих о фактах нарушений налогового законодательства, возложены на налоговые органы; по итогам рассмотрения жалоб на уведомления о результатах проверки не применяются штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, по которому впоследствии изменилась позиция; при рассмотрении жалоб на уведомления о результатах проверки все неопределенности и неурегулированные вопросы будут толковаться в пользу налогоплательщиков.

2. С 2019 года основой выстраивания отношений с налогоплательщиком будет система управления рисков (СУР). По результатам анализа налоговой отчетности, сведений государственных и уполномоченных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика органами госдоходов все налогоплательщики будут разделены на категории по степеням риска: низкая, средняя, высокая.В зависимости от степени риска будут применяться меры налогового администрирования.

3. С 2020 года изменен срок исковой давности в отношении исполнения налогового обязательства: пять лет для налогоплательщиков: подлежащих налоговому мониторингу (мониторинг крупных налогоплательщиков и горизонтальный мониторинг); недропользователей. Три года для прочих субъектов бизнеса.

4. Предусмотрен зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, платы с привязкой к моменту получения налогового заявления, а не к налоговому периоду.

5. Налоговые органы вправе прекратить в принудительном порядке деятельность налогоплательщиков, соответствующих одновременно следующим основным условиям: не представлявшие налоговую отчетность; не совершавшие экспортно-импортные операции; не осуществлявшие платежи и (или) переводы денег по банковским счетам не имеющие задолженность по социальным платежам; не имеющие налоговую задолженность по налогам, социальным и другим обязательным платежам в бюджет.

6. Предусмотрены новые процедуры в части изменения сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и плат, введены новые формы - отсрочка и рассрочка. Отсрочка предполагает единовременную уплату налогов и плат в срок до шести месяцев. Рассрочка - ежемесячную или ежеквартальную уплату равными долями в срок, не превышающий трех лет.

7. Сумма штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в области налогообложения, пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования и обязательного социального медицинского страхования, исполнение которого невозможно в силу истечения срока давности исполнения постановления, подлежит списанию налоговым органом с лицевого счета налогоплательщика.

8. Налогоплательщик вправе исполнить налоговое обязательство досрочно, но обязательство по представлению налоговой отчетности исполняется налогоплательщиком (налоговым агентом) по окончании налогового периода.

9. Не допускается отзыв представленной налоговой отчетности по уведомлениям об устранении нарушений, выявленных налоговым органом по результатам камерального контроля.

Налогоплательщик не вправе представлять пояснение по следующим нарушениям, выявленным налоговыми органами по результатам камерального контроля:

1) при отнесении на вычеты расходов при исчислении корпоративного подоходного налога и в зачет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам на основании счета-фактуры или иного документа, действия по выписке которых признаны вступившим в законную силу судебным актом совершенным субъектом частного предпринимательства без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; по сделкам, признанным недействительными на основании вступившего в законную силу решения суда;

2) при отнесении на вычеты расходов при исчислении корпоративного подоходного налога по операциям, совершенным без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с налогоплательщиком, руководитель или учредитель которого не причастен к регистрации (перерегистрации) или осуществлению финансово-хозяйственной деятельности такого юридического лица установленных решением суда, вступившим в законную силу;

3) при отнесении в зачет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам по:

сделкам с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, чья регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

сделкам с юридическими лицами, чья перерегистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания уведомления неисполненным, налоговый орган выносит письменное решение.

В целом, в новом Налоговом кодексе предусмотрены изменение идеологии и упрощение администрирования. Идеология направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получили различные сектора экономики. Администрирование упростилось, и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.