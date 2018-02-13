Рассекречен новый KIA Sportage для Китая

На старте продаж новый кроссовер KIA Sportage в Китае предложат с 2,0-литровым бензиновым мотором (160 л.с.), тандем которому составит «механика» или «автомат».

Фотографии нового серийного кросса KIA NP были обнаружены в базе Министерства промышленности КНР. Судя по снимкам, производственная версия модели практически ничем не отличается от концепта, и, удивительно, получила название KIA Sportage. Таким образом, можно утверждать, что перед нами популярный компактный кросс нового поколения.

Стоит напомнить, что актуальная версия KIA Sportage, знакомая и в Казахстане, доступна в Поднебесной под названием KIA KX5. При этом, в Китае доступна с совсем «старая» версия модели, которую предлагают под названием KIA Sportage R. Рассекреченная модель, построенная по мотивам концепта KIA NP Concept, как раз сменит автомобиль KIA Sportage R.

Как отмечают авторитетные СМИ, новинка окажется эксклюзивных продуктом для рынка Поднебесной, и в других странах не появится. Сообщается, что новый KIA Sportage для Китая построен на базе модели Sportage прошлого поколения. Напомним, что эта платформа используется при строительстве кросса Hyundai ix35 второго поколения, который, в свою очередь, также доступен только в КНР.

Новый внедорожник KIA Sportage, по данным китайский изданий, получил следующие габариты (разница с предшественником): длина – 4 460 мм (+10 мм), ширина – 1 850 мм (+5 мм), высота – 1 670 мм (+10 мм). Колёсная база – 2 640 мм.

В арсенале новинки значится светодиодная оптика, «противотуманки» в виде «кубиков льда», наборы уникальных дисков на 17 или 18 дюймов, панорамная крыша, система предотвращения фронтального столкновения, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

На старте продаж новый кроссовер KIA Sportage в Китае предложат с 2,0-литровым бензиновым мотором (160 л.с.), тандем которому составит «механика» или «автомат». В настоящий момент неясно, будет ли у новинки система полного привода.

Серийное производство нового KIA Sportage наладят на китайском совместном предприятии KIA-Dongfeng. Старт продаж автомобиля запланирован на текущий год. Предполагается, что новинка окажется дешевле модели KX5, которая доступна по минимальной цене от 171 800 юаней (8 000 000 тг.).

Via livecars