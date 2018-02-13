"Избитый" в СИЗО Искандер Еримбетов отказался проходить экспертизу  

Для проведения исследования о применении к нему пыток, в Алматы приехали специалисты из Великобритании.

10 февраля по приглашению прокуратуры города Алматы в отдел амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы при МЮ РК прибыли независимые судебные эксперты из Великобритании для проведения исследования о применении к следственно-арестованному Искандеру Еримбетову пыток, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Напомним, о пытках и избиении Еримбетова заявляла его мать. По данному факту надзорным органом было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре отметили, что прибывшие специалисты являются квалифицированными экспертами с достаточной репутацией, в задачу которых входило определить психологическое и физическое состояние Еримбетова и дать окончательное заключение о применении к нему незаконных методов допроса в ходе его содержания в СИ 1.

"Однако, Искандер Еримбетов, несмотря на статус приглашенных, не предоставил экспертам необходимую для них информацию, после чего отказался от прохождения экспертизы", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 13 ноября 2017 года в Алматы межведомственной следственно-оперативной группой Национального бюро по противодействию коррупции и КНБ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 (хищение) и 193 (легализация) Уголовного кодекса РК, были задержаны И. Еримбетов, В. Соколенко, Д. Пестов и М. Зоров.

Досудебные расследования начаты по заявлению официальных представителей АО «БТА-банк» о причастности указанных лиц и возглавляемых ими компаний к отмыванию и легализации более чем 50 млн долларов США, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым.

Следствие также подозревает И. Еримбетова в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО «SKY SERVISE».