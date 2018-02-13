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Mercedes показал конкурента «Панамеры»

13 февраля 2018, 13:50

По предварительным данным, Mercedes-AMG GT Coupe получит 4,0-литровую турбовосьмерку мощностью свыше 600 л.с.

Mercedes-Benz опубликовал три фотографии новой спортивной модели, которая станет частью линейки Mercedes-AMG GT. Хотя новинка имеет четырехдверный кузов, ее назвали Coupe – в духе других купеобразных седанов немецкой марки.

Из-за камуфляжа мы не можем разглядеть деталей, но ожидается, что серийный автомобиль будет похож на прошлогодний Mercedes-AMG GT Concept. Фактически, это даже не седан, а хетчбэк – сзади имеется пятая дверь. Машина нацелена на конкуренцию с пятидверкой Porsche Panamera. При этом в модельном ряду бренда она отчасти заменит CLS 63, от которого производитель отказался после смены поколений.

По предварительным данным, Mercedes-AMG GT Coupe получит 4,0-литровую турбовосьмерку мощностью свыше 600 л.с. Позже должна появиться плагин-гибридная модификация мощнее 800 л.с. Все подробности будут раскрыты в марте на международном автосалоне в Женеве.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes


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