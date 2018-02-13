Деятельность учреждения Омбудсмена в спектре внимания Совета Европы

В Астане в рамках совместной программы Европейского союза и Совета Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности правосудия Казахстана» состоялась встреча Омбудсмена Аскара Шакирова с специальным представителем Совета Европы, экс-Омбудсменом Грузии Георги Тугуши. Реализация данной программы осуществляется при координации Министерства иностранных дел РК и при участии Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и внутренних дел.

Омбудсмен ознакомил собеседника с ситуацией с правами человека в контексте проведенной в Казахстане конституционной реформы, а также с основными направлениями правозащитной деятельности своего учреждения.

В ходе пребывания в Казахстане международный эксперт намерен провести оценку деятельности учреждения Уполномоченного по правам человека эффективности реализации им своих полномочий и перспектив дальнейшего развития.

По итогам работы будут подготовлены соответствующие рекомендации по дальнейшему институциональному укреплению национального правозащитного института в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

Пресс-служба

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан