Есимов: Программу трансформации «Самрук-Казына» обновят к февралю

А новую стратегию развития Нацкомпании подготовят к концу марта.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов на заседании Правительства рассказал, что стратегию развития по «Самрук-Казына» планируется подготовить в марте, а программу трансформации в конце февраля, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил А. Есимов, главой государства была поставлена задача внести на рассмотрение совета по управлению фондом скорректированную стратегию развития и программу трансформации.

«Президентом были даны следующие поручения. Первое, внести на рассмотрение совета по управлению фондом скорректированную стратегию развития и программу трансформации. Стратегия будет готова в марте, по трансформации - в конце февраля», - пояснил глава ФНБ «Самрук-Казына».

Касательно оптимизации и выводу непрофильных активов он отметил, что, прежде всего, будем сокращать уровень управления.

«Прежде всего, будем сокращать уровень управления, часть активов будет реализована через программу приватизации», - пояснил А. Есимов.

По его словам, в этом году планируется реализация 61 актива.

«На сегодня один реализован, 16 находятся на стадии завершения и по 44 составлена подробная дорожная карта со сроками реализации в этом году. По выходу в IPO - три компании», - уточнил он.

Ксения Давыдова, Астана