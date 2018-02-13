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Поток туристов в Казахстан увеличился почти на четверть

 

На заседании правительства РК вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов рассказал о работе, которую ведомство осуществляет для развития отрасли туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

«Впервые сектор туризма был включен в число драйверов национальной экономики. В связи с чем мы планируем внедрить рейтинговую оценку акимов областей по развитию внутреннего и въездного туризма по пяти критериям: динамика туристического потока в регион, загрузка отелей, бюджет на развитие туризма, освоение этого бюджета и налоговые отчисления от туристической деятельности», - сказал он.

По его словам, поток туристов в Казахстан увеличивается с каждым годом, в частности, количество иностранных туристов в 2017 году выросло на 18% по сравнению с 2016 годом.

Как отметил замглавы ведомства, Президент РК в своем послании отметил важную роль туризма для регионов.

«В связи с этим мы с привлечением волонтеров планируем внедрить проект минимальной терпимости к мелким правонарушениям в регионах. Также ведомство планирует делать упор на развитие новых видов туризма, среди которых: сакральный, экологический, культурно-познавательный, медицинский и спортивный туризм», - перечислил Е. Кожагапанов.

 

Ксения Давыдова

 

13 февраля 2018, 14:11
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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