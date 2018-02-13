Тренер сборной Казахстана по фристайлу: медали будут у нас

Тренер сборной Казахстана по фристайлу Елена Круглыхина рассказала, что Юлии Галышевой неоднократно поступали предложения о смене гражданства, передает Zakon.kz.

В свою сборную казахстанку приглашали функционеры из Канады и России.

«Было не одно предложение. Было и перед Сочи, и после. Скажу так, никогда бы у них не было медали, медали будут у нас. И будут еще медали. Мое мнение безукоризненное, если бы Галышева перешла в российскую сборную, возможно у нее никогда не было бы медали», - сказала она.

По словам Круглыхиной, казахстанка могла претендовать на золотую медаль, но не стала рисковать. «Мы могли бы завоевать золото, немного не хватило скорости. Это было связано с волнением. Юлия сориентировалась на месте и решила, что лучше такая медаль, чем никакая», - отметила наставник Галышевой.

«Мы готовили более сложную программу прыжка, но почувствовали, что не успеваем. В итоге решили улучшить качество первого прыжка без усложнения. Я считаю, что Юлия выступила достойно», - сказал тренер-консультант Владимир Борисов.

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Фото: Zakon.kz