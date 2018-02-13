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С космодрома «Байконур» состоялся запуск РН «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-08»

13 февраля 2018, 14:42

Запуск прошел в штатном режиме.

13 февраля 2018 года в 14 часов 13 минут по времени Астаны с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Как отмечается в сообщении, запуск был осуществлен со стартового комплекса ракеты-носителя «Союз» (площадка № 31) космодрома «Байконур» и прошел в штатном режиме.

ТГК «Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) груз необходимый для жизнеобеспечения работы экипажей и функционирования станции: компоненты топлива, кислород, оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и ЗИП, посылки для экипажа МКС.

ТГК «Прогресс МС-08» разработан российской ракетно-космической корпорацией «Энергия им. С.П. Королева» и принадлежит серии транспортных беспилотных грузовыx кораблей, выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз» для снабжения орбитальных станций.

© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС


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