Гибрид Range Rover поднялся к «Небесным вратам»
В заезде использовалась плагин-гибридная модификация P400e с 2,0-литровым 300-сильным бензиновым турбомотором.
Обновленный Range Rover Sport первым среди автомобилей поднялся к арке «Небесные врата», расположенной на китайской горе Тяньмэнь. Для этого внедорожнику пришлось преодолеть 99 поворотов и 999 ступень 45-градусной лестницы.
В заезде использовалась плагин-гибридная модификация P400e с 2,0-литровым 300-сильным бензиновым турбомотором Ingenium и 116-сильным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатый автомат. За рулем находился пилот «Формулы Е» Хо-Пин Тун. Чтобы подняться по лестнице, он использовал фирменную систему «Ленд Ровера» – Terrain Response 2.
Текст: Александр Орехов
Фото: Land Rover
Via cartimes
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