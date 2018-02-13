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Бекетаев: не надо сравнивать процесс по делу Нацфонда и Стати с футболом

13 февраля 2018, 14:47

Эти процессы не оцениваются по количеству голов, кто больше забил голов, кто больше проиграл процессов - сказал министр.

Министр юстиции РК прокомментировал ход разбирательства Казахстана и молдавского бизнесмена Анатола Стати в зарубежных судах.

"Этот процесс сложный, не надо его упрощенно рассматривать, например, как футбольную игру, что у нас преимущество или у нас нет преимущества. Эти процессы не оцениваются по количеству голов, кто больше забил голов, кто больше проиграл процессов. В судебных процессах всегда значение имеют факты и доказательства. Если факты и доказательства сильные, тогда неважно, сколько процессов", — сказал Бекетаев журналистам.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Болат Шайхинов


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