Бекетаев: не надо сравнивать процесс по делу Нацфонда и Стати с футболом
Эти процессы не оцениваются по количеству голов, кто больше забил голов, кто больше проиграл процессов - сказал министр.
Министр юстиции РК прокомментировал ход разбирательства Казахстана и молдавского бизнесмена Анатола Стати в зарубежных судах.
"Этот процесс сложный, не надо его упрощенно рассматривать, например, как футбольную игру, что у нас преимущество или у нас нет преимущества. Эти процессы не оцениваются по количеству голов, кто больше забил голов, кто больше проиграл процессов. В судебных процессах всегда значение имеют факты и доказательства. Если факты и доказательства сильные, тогда неважно, сколько процессов", — сказал Бекетаев журналистам.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
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