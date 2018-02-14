МАК назвал возможную причину крушения Ан-148

Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за расхождения данных по скорости самолета, которые летчики получали от приборов.

Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, назвав одну из причин крушения, сообщают РИА Новости.

Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за расхождения данных по скорости самолета, которые летчики получали от приборов.

По данным МАК, нештатная ситуация начала развиваться примерно через две с половиной минуты после взлета, на высоте около 1300 метров при скорости 465-470 километров в час. В этот момент появились расхождения в показаниях скорости от первого модуля воздушных параметров, расположенного рядом с левым летчиком, и третьего (резервного) прибора. Данные по скорости от второго модуля самописец не регистрирует.

Ошибка приборов, скорее всего, была связана с обледенением приемников полного давления, которые замеряют скорость самолета. Обогрев приемников был выключен.

Новые данные специалисты МАК могут получить после расшифровки речевого самописца самолета.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек, в том числе 65 пассажиров.

В "Саратовских авиалиниях" заявили, что Ан-148 прошел стандартную проверку и был исправен. При этом компания приостановила полеты всех шести Ан-148, временно заменив их другими самолетами. Следователи обыскали офис "Саратовских авиалиний", изъяв данные по крушению. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц".

Обломки Ан-148 разлетелись на площади более тридцать гектаров. В ночь на 13 февраля осмотр места крушения вели более ста следователей и криминалистов. МЧС выделило для поисков девять беспилотников и двадцать снегоходов. Спасатели уже обнаружили почти полторы тысячи фрагментов тел и пятьсот обломков воздушного судна. Сегодня все части разбившегося самолета отправят для дальнейшей экспертизы в Жуковский.

В правительстве заявили, что семья каждого из погибших получит более трех миллионов рублей. Помощь окажут в том числе власти регионов.

Фото: News Front

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