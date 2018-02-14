Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Казахстане выросли инвестиции в основной капитал

14 февраля 2018, 00:13

В январе этот показатель увеличился на 65,4%.

В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе 2018 года составил 636,8 млрд тенге, что на 65,4% больше, чем в соответствующем месяце 2017 года, сообщает Казинформ со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 421,6 млрд тенге.

В январе наблюдалось увеличение на 75,4% инвестиционных вложений, направленных на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (46,7%), операции с недвижимым имуществом (7,9%) и на транспорт и складирование (6,4%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь составил 511,5 млрд тенге.

Фото: For The Record


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...