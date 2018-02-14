В Казахстане выросли инвестиции в основной капитал

В январе этот показатель увеличился на 65,4%.

В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе 2018 года составил 636,8 млрд тенге, что на 65,4% больше, чем в соответствующем месяце 2017 года, сообщает Казинформ со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Преобладающими источниками инвестиций в отчетном периоде остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 421,6 млрд тенге.

В январе наблюдалось увеличение на 75,4% инвестиционных вложений, направленных на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (46,7%), операции с недвижимым имуществом (7,9%) и на транспорт и складирование (6,4%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь составил 511,5 млрд тенге.

Фото: For The Record