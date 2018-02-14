Тренер казахстанской сборной считает, что наших могулистов засудили
По мнению Виктора Лемешко, фристайлисту Павлу Колмакову выставили заниженные оценки.
Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу считает, что на Олимпиаде наших могулистов засудили, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
По мнению Виктора Лемешко, фристайлисту Павлу Колмакову выставили заниженные оценки и намеренно не пустили в шестерку сильнейших спортсменов.
Напомним, казахстанские атлеты мужского могула остались без медалей. После победы Юлии Галышевой большие надежды возлагали на Павла Колмакова и Дмитрия Рейхерда. Но в итоге они заняли восьмое и седьмое места соответственно и прекратили борьбу за награды.
- Как я уже говорил, что некоторые спортсмены, как из Канады, которые проехали гораздо слабее Колмакова Павла, и он из-за этого не попал в шестерку финалистов, что не дало ему бороться за медаль. Дмитрий Рейхерд, который старался не повторить ошибку Павла, пошел на более высокий результат, но допустил техническую ошибку, и также не вошел в шестерку, какая должна была бороться за медали, - говорит тренер нашей сборной Виктор Лемешко.
У тренера есть свое объяснение произошедшему.
- Дело в том, что в судейской бригаде сидят семь человек. Каждый какой-то страны представитель. Наших судей нет, и каждый судья, сами знаете, по принципу, помогают друг другу все равно, при возможности убирают посторонних. Вчера они Галышеву Юлю пустили в шестерку и получили призера, что им, конечно, невыгодно. Сегодня они эту ошибку не повторили.
Но оспаривать результаты Олимпиады невозможно, считает Виктор Лемешко.
- Это нереально, такие вещи не оспариваются. У нас виды спорта субъективные, и оспариванию они не подлежат. Судьи отдают результат, какой они считают нужным. Но мы высказываем наше мнение, а судьи скажут, что они правы.
Фото: Sports.kz
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