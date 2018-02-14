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В Пентагоне заявили, что "в целях самообороны" уничтожили сирийский танк

14 февраля 2018, 00:58

Удар нанесли по танку Т-72, в котором находились три человека, все они погибли

Коалиция во главе с США уничтожила танк проправительственных сил в Сирии, сообщил командующий ВВС Центрального командования Соединенных Штатов генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что американский беспилотник MQ-9 атаковал боевое орудие "в целях самообороны".

По словам Харригиана, танк выстрелил с "эффективной дистанции" в сторону подразделений "Сирийских демократических сил" и американских советников, которые были там же. После этого беспилотник по решению наземных сил нанес ответный удар.

По данным СМИ, инцидент произошел в субботу. Удар нанесли по танку Т-72, в котором находились три человека, все они погибли.

Случай стал вторым за последние дни столкновением коалиции и проправительственных войск в Сирии.

В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

В результате удара ранения получили 25 ополченцев. В Минобороны рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.

При этом военное ведомство заявило, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели нахождения альянса на территории Сирии. Как отметили в Минобороны, международная коалиция не борется с ИГ*, а стремится захватить экономические активы страны.

*Организация запрещенная в Казахстане

Фото: TUT.by


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