Элизабет Турсынбаева: Хочу хорошо выступить на Олимпиаде, несмотря на травму

Благодаря Турсынбаевой Казахстан получил две лицензии на ОИ-2018.

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поделилась ожиданиями от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане и призналась, что испытывает проблемы со здоровьем перед стартом, сообщает Vesti.kz.



Благодаря Турсынбаевой Казахстан получил две лицензии на ОИ-2018. Вместе с ней на Играх выступит Айза Мамбекова.





-Хотелось бы хорошо выступить, несмотря на травму. Сейчас мне очень тяжело тренироваться, меня постоянно беспокоит боль во время занятий, - признается Турсынбаева, которой 14 февраля, исполняется 18 лет.

- Но Игры раз в четыре года, поэтому не хочется, чтобы остались плохие воспоминания. Хочется удивить болельщиков, которые за меня переживают, показать отличное выступление и запомнить эту Олимпиаду как триумф".

По словам девушки, из-за травмы не получается тренироваться в полную силу, поэтому пришлось облегчить произвольную программу.

Не получается у меня до конца залечить эту травму. Чтобы окончательно от нее избавиться, нужно взять перерыв, а у меня времени на перерыв нет. Полное выздоровление отложу на постолимпийский сезон, когда смогу отдохнуть, - говорит она.

- Мы сейчас пока таких глобальных планов не строим, как видите, Элизабет травмировалась. И мы, конечно, тренируемся и лечимся, но мы не знаем, насколько она будет готова к Олимпиаде, - сказала мама фигуристки Падишахан Султаналиева.

Она отметила, что если бы не эта травма, у Элизабет были бы высокие шансы на медаль.

- Элизабет сделала все от нее зависящее. Она - первая в истории Казахстана фигуристка, которая смогла завоевать олимпийскую лицензию. Она делает историю, но в данный момент мне очень сложно делать какие-то прогнозы, - сказала мать фигуристки.

Как отмечает издание, 21 февраля состоится выступление фигуристок в короткой программе, а через два дня - в произвольной.

Фото: twitter

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