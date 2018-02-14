Оппонент Бибисары Асаубаевой испугался "детектора лжи"

Авторы телепрограммы "На самом деле" связались с семьей Бибисары и пригласили на съемки.

Проверить на полиграфе участников скандала вокруг шахматистки предложили авторы телепрограммы "На самом деле" которая выходит на Первом канале, сообщает zakon.kz.

Тренер российской сборной по шахматам Евгений Соложенкин, с которым намеревается судиться сторона Бибисары Асаубаевой, отказался от "детектора лжи", рассказал в соцсети адвокат шахматистки Александр Добровинский.

По словам юриста, авторы телепрограммы связались с семьей Бибисары и пригласили на съемки.

"Программа использует детектор лжи и таким образом выводит лжецов на чистую воду. Так вот, несколько дней назад нам позвонил редактор программы и предложил встретиться сторонам в честном поединке, на этом самом детекторе. Сторона Бибисары, естественно, немедленно согласилась", — рассказал Добровинский.

Адвокат добавил, что в ответ на аналогичное предложение Евгению Соложенкину авторы телепрограммы получили резкий отказ.

"Каково же было удивление редактора , когда в ответ на его аналогичное предложение автору омерзительной жалобы судьям на чемпионате мира осенью прошлого года, господин Соложенкин завизжал в телефон, что бы от него отстали , что он никуда не пойдёт и что ни на какие детекторы лжи он не согласится", - написал Добровинский.

В конце января вокруг 13-летней шахматистки Бибисары Асаубаевой, переехавшей вместе с родителями из Казахстана в Россию, разгорелся скандал.

Девочку обвинили в использовании электронных подсказок во время чемпионата мира. Такое заявление сделал тренер по шахматам Евгений Соложенкин, чья дочь проигрывала Асаубаевой.

Бибисара, несмотря на последовавшие после этого проверки, показала на чемпионате мира высокий результат, заняв второе место. Узнав о том, что прославленная шахматистка подверглась необоснованным обвинениям, защищать честь Бибисары вызвался известный адвокат Александр Добровинский. На Соложенкина подали в суд. Заседание назначено на начало марта.

Фото: Рамблер/спорт