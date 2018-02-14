Изменен порядок налогообложения некоммерческих организаций

ДГД по Алматинской области обращает внимание, что с 1 января 2018 года предусмотрен измененный порядок налогообложения некоммерческих организаций. Так, подлежат исключению (корректировке) из совокупного годового дохода следующие доходы:

доход по договору на осуществление государственного социального заказа;

вознаграждения по депозитам;

вступительные и членские взносы;

взносы участников кондоминиума;

превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшее по размещенным на депозите деньгам, в том числе по вознаграждениям по ним;

доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе благотворительной помощи, гранта, включая указанный в подпункте 13) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса, спонсорской помощи, денег и другого имущества, полученных на безвозмездной основе

При этом, расходы некоммерческой организации, произведенные за счет таких доходов, не подлежат вычету.