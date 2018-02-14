Применение договора страхования при уплате таможенных пошлин, налогов

Применение договора страхования в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов предусмотрено статьей 102 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», утвержденном от 26 декабря 2017 года № 123-VI, сообщает ДГД по Жамбылской области.

Таможенный орган в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов принимает договоры, выданные страховыми организациями, включенными в реестр страховых организаций, имеющих лицензию на право осуществления страховой деятельности.

Договор страхования заключается в соответствии с типовым договором страхования для целей обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при совершении таможенных операций, утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан. При этом типовой договор страхования также включает условия по обеспечению исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в случаях, установленных:

- статьей 194 «Совершение таможенных операций и выпуска товаров до подачи декларации на товары»;

- статьей 195 «Выпуск товаров до завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений»,

- статьей 196 «Выпуск товаров при назначении таможенной экспертизы»;

- статьей 223 «Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита»;

- статьей 257 «Помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой»;

- статей 387 «Применение, завершение и прекращение действия таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров Евразийского экономического союза, перевозимых с одной части таможенной территории Евразийского экономического союза на другую часть таможенной территории Евразийского экономического союза через территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и (или) морем», которые предусмотрены пунктом 1 статьи 139 Кодекса;

А также случаи таможенных процедур, предусмотренных статьей 96 Кодекса:

1) помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада без фактического помещения на таможенный склад, за исключением случаев, когда декларантом выступает уполномоченный экономический оператор;

2) замены иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, эквивалентными товарами, за исключением случаев, когда декларантом выступает уполномоченный экономический оператор;

3) периодического таможенного декларирования, за исключением случаев, когда декларантом выступает уполномоченный экономический оператор;

4) помещения товаров на временное хранение в места по заявлению лица, обладающего полномочиями в отношении товара, в соответствии со статьей 170 настоящего Кодекса;

5) обнаружения признаков того, что представленные документы оформлены ненадлежащим образом и (или) содержат недостоверные сведения в соответствии со статьей 397 настоящего Кодекса.

Объектом договора страхования для целей обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при совершении таможенных операций является имущественный интерес плательщика или лица, указанного в пункте 3 статьи 96 настоящего Кодекса, связанный с исполнением его обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при совершении таможенных операций в установленный настоящим Кодексом срок. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается плательщиком таможенных пошлин, налогов либо иным лицом в случаях, установленных настоящим Кодексом.

В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов может обеспечиваться экспедитором и (или) иным лицом за плательщика, если это иное лицо вправе владеть, пользоваться и (или) распоряжаться товарами, в отношении которых обеспечивается исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Таможенный представитель вправе обеспечить исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с настоящей главой в случае, если в соответствии со статьей 494 настоящего Кодекса таможенный представитель несет с плательщиком таможенных пошлин, налогов солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, а также при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 195 и пунктом 3 статьи 196 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечено таможенным представителем, при наступлении предусмотренных в соответствии с настоящим Кодексом обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов подлежит исполнению, такая обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов исполняется таможенным представителем солидарно с представляемым им лицом вне зависимости от положений пункта 5 статьи 494 настоящего Кодекса.

Страховым случаем по договору страхования для целей обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при совершении таможенных операций признается факт неисполнения или ненадлежащего исполнения в установленный настоящим Кодексом срок обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при совершении таможенных операций плательщиком или лицом, указанным в пункте 3 статьи 96 настоящего Кодекса.

Для принятия договора страхования плательщик или лицо, указанное в пункте 3 статьи 96 настоящего Кодекса, представляет в таможенный орган заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом, с приложением договора страхования.

Таможенный орган не позднее трех рабочих дней со дня регистрации указанного заявления принимает договор страхования в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов путем регистрации такого обеспечения или отказывает в его приеме.

2. Таможенный орган отказывает в принятии договора страхования в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в одном из следующих случаев:

1) страховая организация, выдавшая договор страхования, не включена в реестр страховых организаций, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи;

2) представленный договор страхования не соответствует типовому договору страхования для целей обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при совершении таможенных операций;

3) сумма таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин в случае начисления таких процентов, уплата которых обеспечивается договором страхования, превышает размер обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, рассчитанный в соответствии со статьей 104 настоящего Кодекса с учетом положений пункта 3 настоящей статьи, подтверждаемый договором страхования;

4) договор страхования не соответствует условиям, установленным пунктами 5 и 6 статьи 97 настоящего Кодекса:

- 5. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов должно обеспечиваться непрерывно до прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с настоящим Кодексом;

- 6. Срок действия обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, предоставляемого способами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, в том числе предоставляемого взамен ранее принятого таможенным органом, должен быть достаточным для своевременного направления таможенным органом лицу, обеспечившему исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, требования об исполнении принятых в рамках этих способов обязательств.

Страховая организация, заключившая с плательщиком договор страхования, предоставленный в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, на день регистрации заявления о принятии договора страхования в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов ранее не исполнила требование таможенного органа об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов, за исключением случаев, когда такое требование признано судом незаконным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Договор страхования, применяемый в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, должен включать сумму пеней не менее чем за семь рабочих дней, которая может быть дополнительно начислена в случае неисполнения плательщиком обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также сумму процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин в случае начисления таких процентов.

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня со дня регистрации обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов или отказа в регистрации такого обеспечения уведомляет об этом плательщика или лицо, указанное в пункте 3 статьи 96 настоящего Кодекса, в письменной или электронной форме.

4. В случае неисполнения плательщиком обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов таможенный орган направляет страховой организации требование об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов в течение пяти рабочих дней после окончания сроков исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, обеспеченных договором страхования. При этом со дня, следующего за днем окончания сроков исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, начисляются пени.

5. Требование таможенного органа об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов подлежит безусловному и обязательному исполнению страховой организацией в течение двух рабочих дней со дня получения такого требования. Страховая организация при неисполнении или нарушении сроков исполнения указанного требования несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.