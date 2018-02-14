Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 14 февраля

14 февраля 2018, 06:12

Они будут соревноваться в трёх видах спорта.

Сегодня, 14 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трёх видах спорта на Олимпиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 14 февраля:

Горнолыжный спорт

Слалом, женщины

Мария Григорова

Начало в 07:15* - 1 попытка, 10:45 - 2 попытка, финал

Конькобежный спорт

1000 м, женщины

Екатерина Айдова

Начало в 16:00

Биатлон

Индивидуальная гонка, женщины, 15 км

Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Алина Райкова

*по времени Астаны

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Фото: Sports.kz


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