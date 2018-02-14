Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 14 февраля
14 февраля 2018, 06:12
Они будут соревноваться в трёх видах спорта.
Сегодня, 14 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трёх видах спорта на Олимпиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 14 февраля:
Горнолыжный спорт
Слалом, женщины
Мария Григорова
Начало в 07:15* - 1 попытка, 10:45 - 2 попытка, финал
Конькобежный спорт
1000 м, женщины
Екатерина Айдова
Начало в 16:00
Биатлон
Индивидуальная гонка, женщины, 15 км
Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Алина Райкова
*по времени Астаны
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Фото: Sports.kz
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