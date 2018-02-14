В Алматы Subaru снес светофор
В результате ДТП водитель японской иномарки с различными травмами госпитализирован.
ДТП произошло на перекрестке улиц Аблайхана - Маметова, передает Today.kz.
По предварительным данным, водительSubaru, двигаясь на высокой скорости на север по Аблайхана, не справился с управлением и разнес вдребезги устройство для регулировки движения.
В результате ДТП водитель японской иномарки с различными травмами госпитализирован.
Фото: Today.kz
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