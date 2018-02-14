Швейцарский лыжник показал самый крутой трюк Олимпиады

Ранее он опубликовал ролик, в котором катается на ручном погрузчике.

Участник Олимпиады в Пхенчане, швейцарский лыжник Фабиан Бош, опубликовал в своем Instagram забавное видео, в котором он катается на эскалаторе, повиснув на нем с внешней стороны, пишет Вести.ru.

Спортсмен пошутил, что никогда не знал, как пользоваться этим транспортным средством.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Фабиан Бош едет на эскалаторе, держась за перила одной рукой.

Судя по всему, у спортсмена много свободного времени на Олимпиаде. Ранее он опубликовал ролик, в котором катается на ручном погрузчике.

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