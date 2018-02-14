Азербайджанец с поддельным казахстанским паспортом задержан в Москве

Разыскиваемый гражданин Азербайджана скрывался от уголовной ответственности более 20 лет.

Сотрудники министерства внутренних дел России задержали лидера этнической группы, находившегося 20 лет в международном розыске.

Мужчина скрывался от уголовной ответственности с 1997 года. Используя чужой паспорт гражданина СССР, он получил гражданство Российской Федерации и общегражданские российские паспорта. Как было установлено, под этими данными в Республике Азербайджан проживает другой человек.

На Мичуринском проспекте в Москве полицейские задержали разыскиваемого — 49-летнего уроженца Закавказья. При обыске в арендуемой квартире фигуранта обнаружены и изъяты боевые пистолеты ИЖ-70, "Браунинг", патроны, а также поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан с фотоизображением задержанного и неверными анкетными данными.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу. По отбытии срока наказания планируется его экстрадиция в Азербайджан.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © AP Photo / Rick Bowmer