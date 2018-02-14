Первая в Казахстане "безбумажная" больница появится уже в 2018 году

В одном месте пациенты могут и пройти диагностику, и получить лечение и пройти реабилитацию или профилактику.

Больница Медицинского Центра Управления Делами Президента готова внедрить собственную информационную систему обслуживания пациентов и отказаться от бумажных журналов и карточек до конца года, передает Zakon.kz.

Об этом депутатам сената парламента РК рассказал директор Больницы Амир Ахетов. Во время встречи в стенах клиники они обсудили важные пункты Послания Президента, касающиеся развития здравоохранения в стране.

«В этом году у нас амбициозный проект до конца года решить вопросы в этом направлении. То есть до конца года мы станем по-настоящему безбумажной клиникой. У нас есть своя информационная система. И мы готовы потом поделиться с другими клиниками, которые также пожелают присоединиться к нашей системе».

При этом на сегодняшний день Больница Медицинского Центра Управделами Президента является единственной многопрофильной клиникой, где способны лечить практически все заболевания, которые зарегистрированы Министерством Здравоохранения нашей страны. Для этого в арсенале Больницы имеется четыре тысячи единиц медицинского оборудования, некоторые из которых для нашей страны считаются уникальными, например, позитронно-эмиссионный томограф, необходимый для точного определения раковых клеток. При этом работают с таким высококлассным оборудованием, по словам директора Больницы, не менее высокопрофессиональные врачи.

«У нас 60 подразделений, которые ежедневно работают над усилением охраны здоровья граждан Республики Казахстан. Также я хочу сказать, что большинство наших врачей проходят обучение за рубежом, чаще в дальнем зарубежье. Любой пациент, который сюда приходит, получает высокоспециализированное квалифицированное лечение».

В тоже время депутат сената Бакытжан Жумагулов выразил свое беспокойство в связи с имиджем всей системы здравоохранения. Он, по мнению политика, не заслуженно занижен.

«В нашей стране мы должны пропагандировать, что мы готовим медицинские кадры не хуже, чем в любой другой стране мира. Причина в другом, в том, что у нас мало об этом пишут, мало об этом говорят, ищут негатив, если один врач ошибся мы можем об этом целый год говорить, потом складывается впечатление, что в Казахстане все врачи никчемные. А если б мы писали о лучших учителях, о лучших врачах, я думаю, доверие появилось бы у народа к нашим врачам, и мы не мотались бы по всему миру в поисках, где лучшая клиника».

Важным моментом в развитии этого доверия, по мнению депутатов, является постоянный обмен опытом между медицинскими учреждениями страны и подготовка квалифицированных кадров в профильных университетах. И Больница Медицинского центра Управлениями делами Президента с передовыми технологиями и методами лечения болезней могла бы сотрудничать с колледжами и университетами.

«Думаю все же, врачи-практики загружены, но тем не менее, вы должны активно участвовать в подготовке медицинских кадров. Да, в Назарбаев Университет туда уже интегрированы медицинские клиники. Но не везде это на хорошем уровне поставлено. Поэтому ваша Больница может быть локомотивом самых передовых технологий. Кажется мне, что мы здесь могли бы организовать семинары для ректоров медицинских ВУЗов, для проректоров, для заведующих кафедр. Должна быть обратная связь», - считает депутат сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов.

В конце встречи депутатам провели небольшую экскурсию по отделению ядерной медицины и городскому курорту Больницы. В одном месте пациенты могут и пройти диагностику, и получить лечение и пройти реабилитацию или профилактику.

Фото: БМЦУДП