«Бейбарыс» разгромил «Алтай-Торпедо» в матче чемпионата РК
14 февраля 2018, 08:21
Бейбарыс (Атырау) - Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).
В очередном матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана атырауский «Бейбарыс» разгромил усть-каменогорский «Алтай-Торпедо», сообщает shaiba.kz.
Бейбарыс (Атырау) - Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск) 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
1:0 - Полозов (Севостьянов, Хамматов) - 37:01
2:0 - Швецов (Малюшкин, Селуянов) - 37:22
3:0 - Вишняков (Макаров, Чемерилов) - 41:17 ГБ
4:0 - Малюшкин (Рыбалко) - 42:24
5:0 - Зубков (Швецов, Селуянов) - 47:21 ГБ
Вратари: Микушин - Полуэктов
Фото: SHAIBA.KZ
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