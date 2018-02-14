14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода

14 февраля с прохождением южного циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег, на юге местами сильный, усилится ветер. Местами метель, туман, гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 25 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер до 15-20, порывы до 23-28, на юго-западе Жамбылской области порывы до 30 м/с и более.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается метель, туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской местами ожидается метель, ветер до 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы до 25 м/с.

Напомним о штормовом предупреждении от РГП «Казгидромет».

14-15 февраля в Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами до 15-20, порывы до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более.

14 февраля снег, в горных и предгорных районах сильный снег, местами метель, туман, гололед.

В городе Тараз 14 февраля ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный до 15-20, порывы до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более. Вероятность шторма 97%.

14-15 февраля в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами до 15-20 м/с.

В Астане 14-15 февраля ожидается временами снег, метель. Вероятность шторма 95%

В Алматы сегодня днем преимущественно облачно, + 5.

В Астане днем преимущественно облачно, - 16.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: inform.kz