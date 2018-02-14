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Саакашвили планирует посетить Нидерланды, а затем объехать всю Европу

14 февраля 2018, 09:21

Экс-президент Грузии отметил, что свободен как птица.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили с Украины в Польшу, заявил в эфире грузинского ТВ, что намерен в среду отправиться в Нидерланды, а затем проведет встречи в других европейских странах, передает РИА Новости.

"Я завтра лечу в Нидерланды, а затем намерен объездить всю Европу, так как у меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я на Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица", — заявил Саакашвили.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

Фото: © РИА Новости / Стрингер


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