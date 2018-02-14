Любовь с иностранцем: Женщина с ребенком не может вылететь из Турции 

В сложной ситуации из-за любви к иностранцу оказалась жительница Павлодара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 Канал.

Вот уже полгода Виктория Мозговая не может покинуть Турцию. Вместе с годовалой дочерью девушка круглыми сутками сидит в отеле. Ребенок болеет, но из-за того, что девочка – гражданка Казахстана, рассчитывать на медицинскую помощь не приходится. Виновник злоключений Виктории – бывший возлюбленный, который предъявил частный иск об установлении отцовства, и тем самым заблокировал выезд ребенка из страны. На связи с девушкой казахстанские дипломаты, они помогают ей вернуться домой.

"Мы – граждане Казахстана. Ребенок рожден в Казахстане. Свидетельство о рождении тоже казахстанское у ребенка. В графе отец стоит прочерк, потому что он не приезжал на роды и не был на вручении свидетельства о рождении. Но в данный момент он подал гражданский иск о признании отцовства. Суд назначил судмедэкспертизу, но я, как мать ребенка, имеющая все права на ребенка, я отказываюсь делать судмедэкспертизу, то есть сдавать анализы на ребенка. Когда суд вынесет решение о признании отцовства, автоматически он может дать гражданство без моего участия, без моего согласия, и мой ребенок – уроженка и гражданка Казахстана – потеряет гражданство Казахстана, потому что у нас не разрешено двойное гражданство", - рассказывает Виктория Мозговая.

МИД Казахстана направило ноту в турецкий суд с просьбой пересмотреть решение о запрете на выезд ребенка. И сейчас консулы ждут ответ. Ведется и другая работа по возвращению семьи на родину.