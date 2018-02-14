Пропавший в Костанае подросток нашелся

Как выяснилось, подросток сам вернулся домой, с ним все в порядке.

В Костанае нашли пропавшего 15-летнего школьника Михаила Сохань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как выяснилось, подросток сам вернулся домой, с ним все в порядке.

О том, что подросток нашёлся, свидетельствует и видеозапись на личной странице сестры подростка, которая обратилась к костанайцам и отменила запланированные на ранее утро 14 февраля сборы на поиски. Напомним, Михаил Сохань, как сообщила сестра пропавшего подростка, вышел из дома 12 февраля вечером и не вернулся.

Ранее, мама подростка записала видеообращение и запустила его в соцсетях.