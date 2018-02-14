Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

В Мажилисе Парламента РК прошло пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

Были рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» (первое чтение), «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года».

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Фото: Казахстанская правда