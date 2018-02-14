Назначен директор института сейсмологии

Согласно решению совета директоров, должность главы института сейсмологии займет Досым Сулеев.

С ранее занимавшим должность руководителя института Анваром Боранбаевым трудовой договор был расторгнут с 12 февраля 2018 года. Новый глава института сейсмологии Досым Сулеев вступит в должность с 24 февраля 2018 года.

Досым Касымович Сулеев родился 7 марта 1947 года в Южно-Казахстанской области. Поступил на факультет автоматики и вычислительной техники Казахского политехнического института имени В. И. Ленина, который окончил в 1970 году. Во время обучения создал студенческий вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мукасан».

После окончания вуза был оставлен инженером кафедры технической кибернетики, откуда в 1974 году направлен в очную аспирантуру Московского института стали и сплавов. С 1978 года — преподаватель, в течение четырех лет был заместителем секретаря парткома Казахского политехнического института имени В. И. Ленина.

С апреля 1986 года — проректор по учебной работе энергетического института в Алматы. С мая 2008 года почетный ректор Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева.