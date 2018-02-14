Суд приговорил организатора взрыва в Нью-Йорке к пожизненному заключению

Выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахими, подозреваемый в организации взрывов в Нью-Йорке и в штате Нью-Джерси, приговорен к пожизненному заключению. Об этом заявил окружной судья Ричард Берман, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

Рахими признали виновным по восьми пунктам обвинения. По словам Бермана, характер преступления был «отвратительным, бессмысленным и опасным для жизни». Сам Рахими отрицает свою причастность к взрыву.

Два взрыва произошли в сентябре 2016 года, в районе Челси на Манхэттене в Нью-Йорке и в округе Оушен штата Нью-Джерси. В Нью-Йорке при взрыве пострадал 31 человек, в Нью-Джерси никто не пострадал. Рахими был задержан полицией после перестрелки, в ходе которой силовикам удалось ранить стрелка. По данным прокуратуры, Рахими приобрел компоненты для создания самодельного взрывного устройства на интернет-площадке eBay.

По данным CNN, Рахими получил гражданство США в 2011 году. Отец Рахими Мохаммад в интервью телеканалу NBC 12 февраля назвал своего сына «террористом» и сказал, что рад, что никто не погиб во время взрывов.

Фото: Meduza